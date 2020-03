COVID-19. Klaus Iohannis decretează STARE DE URGENȚĂ, în România, de luni!

13:45

In Romania, complexele de cladiri se dezvolta intr-un ritm alert. Cu o decada in urma, in tara noastra exista o mare cerere de spatii, atat de locuit, cat si pentru desfasurarea anumitor activitati. Limitarea numarului acestor spatii facuse ca preturile cladirilor sau locuintelor sa fie foarte mari. In plus, cu greu se gasea un loc adecvat si in conformitate cu cerintele necesare dezvoltarii unei afaceri. Din fericire, asa cum aminteam mai sus, in ultimul timp s-a dat startul dezvoltarii urbane, care ofera persoanelor fizice si companiilor suficiente spatii pentru a trai si pentru a-si dezvolta activitatea.