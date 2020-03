Coronavirus: Casa Albă va verifica temperatura persoanelor aflate în ''contact strâns'' cu preşedintele Trump

17:20

Şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Oradea, Marin Bondar, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, că la ora 16,00 au fost închise punctele de trecere a frontierei bihorene de la Salonta, Săcuieni şi Valea lui Mihai, respectiv Turnu, din judeţul Arad, toate din structura ITPF Oradea."Astăzi, de la ora 16,00, sunt închise PTF-urile cu trafic mai redus, în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Deşi ministrul Velea a anunţat joi seară această decizie, noi azi am primit dispoziţia cum că de la ora 16,00 se închid. Şi le-am şi închis: PTF-urile Salonta, Săcuieni, Valea lui Mihai, Turnu, pe rutier, plus Valea lui Mihai feroviar şi Salonta, feroviar. PTF-ul Episcopia Bihor rămâne deschis pentru feroviar şi Borşul pentru rutier," a precizat Marin Bondar.Potrivit acestuia, traficul prin PTF-uri este destul de scăzut în ultimele două zile."Eu chiar azi am fost prin puncte, împreună cu inspectorul general, domnul Buda, care a venit să verifice activitatea în PTF-uri. Traficul este destul de scăzut, mult mai scăzut decât în altă perioadă", a adăugat inspectorul şef.Marin Bondar a mai precizat că partea ungară a fost informată de închiderea celor patru puncte rutiere şi două feroviare, ştiut fiind că sunt efectuate controale împreună.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat joi seară, într-o conferinţă de presă, că în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă s-a decis închiderea mai multor puncte de trecere a frontierei din ţară care nu sunt atât de tranzitate."Pentru folosirea eficientă a resurselor în punctele de trecere a frontierei urmează să fie închise temporar următoarele puncte de trecere cu trafic redus: Turnu, Săcuieni, Salonta şi Valea lui Mihai - la graniţa cu Ungaria, Sighet - la graniţa cu Ucraina, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele şi Bechet - la frontiera cu Bulgaria, Rădăuţi-Prut şi Oancea - la graniţa cu Moldova", a precizat Marcel Vela. AGERPRES/(A, AS -autor: Eugenia Paşca, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)