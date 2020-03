Tragedie românească, din cauza coronavirusului! Două surori infectate cu Covid-19 au murit în Italia

12:50

Reprezentanții Federaţiei Române de Handbal, au decis să suspende până la finalul lunii toate competițiile de handbal organizate sub egida FRH din cauza pandemiei de Coronavirus. „FRH consideră că sănătatea participanţilor la activitatea handbalistică şi nu numai, trebuie să primeze şi, ţinând cont de setul de măsuri luate în ultima perioadă de către Comitetul Naţional […]