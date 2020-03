Coronavirus: Numărul statelor africane afectate este în creştere; Experţi avertizează asupra stării sistemelor de sănătate

23:50

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat sâmbătă seara că a avut discuţii cu sistemul bancar şi a cerut reprezentanţilor acestuia să găsească soluţii pentru amânarea, timp de două-trei luni, a plăţii ratelor."Am vorbit vineri cu sistemul bancar. Am avut discuţii informale. Şi asta a fost cerinţa mea către sistemul bancar: să găsească soluţii pentru amânarea, două- trei luni de zile, a ratelor. Bineînţeles, aici se va face în corelare cu regulamentul Băncii Naţionale. Dar sunt optimist că această soluţie va fi adoptată", a spus Cîţu la Digi 24.Întrebat dacă această măsură va fi valabilă pentru toată lumea sau doar pentru cei aflaţi în carantină sau în izolare la domiciliu, ministrul a răspuns că nu cunoaşte detaliile, dar speră să fie extinsă la cât mai multe persoane."Nu ştiu detaliile, le voi vedea. Eu sper să fie extins către cât mai multe persoane, pentru că nu ştim exact cum va arăta situaţia următoare. Dar se va face un plan flexibil care să poată să fie evaluat şi apoi să poată să fie revăzut. Dar e bine că sistemul bancar răspunde pozitiv la ceea ce am cerut vineri şi sunt sigur că vor veni cu măsuri în ajutorul cetăţenilor", a afirmat Florin Cîţu.Pe de altă parte, acesta a subliniat că autorităţile s-au pregătit pentru mai multe scenarii, în contextul epidemiei de coronavirus, fiind asigurată finanţarea pentru pensii, salarii, ajutoare sociale."Totul este deja asigurat, pentru că am împrumutat în prima parte a anului şi am făcut bine că am făcut acest lucru, pentru că deja au început să crească dobânzile peste tot în lume. Am avut un buffer record, deci din acest punct de vedere nu există probleme. Acum pregătim măsurile care targetează direct sectoarele din economie şi aceste măsuri sunt deja elaborate şi vor fi aprobate în prima şedinţă de Guvern de săptămâna viitoare. Aceste măsuri vin cu bani de la buget, sunt în coordonare şi corelare cu sectorul privat, sectorul bancar de exemplu, dar sunt şi măsuri care au la bază finanţare de la Comisia Europeană. Eu cred că în aceste condiţii este nevoie de un pachet semnificativ, putem să mergem chiar cu un pachet de finanţare atât public cât şi privat, care să fie de cel puţin 1% din PIB", a explicat şeful de la Finanţe.El a subliniat că se încearcă ajutarea companiilor pentru a trece de această perioadă, două-trei luni, şi o parte din măsuri vor fi de genul celei anunţate vineri, de a amâna o perioadă plata unor datorii către buget, precum contribuţiile.Totodată, vor fi pachete şi pentru IMM, pe partea de garantare, dar detaliile vor fi furnizate săptămâna viitoare."Am vorbit la ANAF să terminăm cu popririle în această perioadă pe conturile persoanelor fizice, chiar şi la companii, să nu blocăm activitatea nici companiilor nici persoanelor fizice", a adăugat Cîţu.Acesta a mai spus că au avut loc discuţii şi cu supermarketurile pentru a se asigura că există stocuri de produse şi, dacă există probleme, să le ajute pe partea de importuri."Din ce mi s-a spus nu există probleme", a punctat ministrul.În ceea ce priveşte evoluţia monedei naţionale, Florin Cîţu a precizat că nu vede probleme şi a subliniat că este domeniu BNR, care ştie mai bine ce se întâmplă acolo."Vom face tot posibilul să injectăm lichiditate constant în sistem din partea Ministerului de Finanţe, ca să nu existe probleme la plăţi. Este foarte important să se facă plăţile, salarii, pensii, ajutoare sociale, să ajungă la timp la fiecare. Şi, în acelaşi timp, le recomandăm oamenilor să folosească sistemele electronice de plată pentru că înţeleg că există o problemă la ATM-uri, se aprovizionează mai greu, şi atunci ar fi mai bine ca toată lumea să folosească sistemele electronice de plată", a afirmat ministrul Finanţelor.El a menţionat că, în privinţa bursei, care a scăzut semnificativ în ultimele zile, "nu avem ce să facem", dar vor fi ajutate companiile şi, arătând că există sprijin pentru aceste companii, este posibil să-şi revină şi piaţa de capital. AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru)