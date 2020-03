Încă un membru în familia lui Vladimir Drăghia. “E adoptat!” Fanii l-au felicitat imediat pe artist

18:50

Detașamentul de Pompieri Bârlad a intervenit cu două autospeciale și echipaje specializate pentru acordarea îngrijirilor medicale pentru victimele unui grav accident rutier produs între municipiul Bârlad și pensiunea MIRA. La intervenție au participat și trei ambulanțe aparținând SAJ Vaslui, substația Bârlad. Din primele informații, victimele accidentului au fost neîncarcerate, dar se aflau în stare de […]