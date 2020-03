Andrei, fratele Danei Rogoz, medic la Matei Balș, sfaturi importante cu privire la coronavirus. “Izolați toate persoanele de peste 70 de ani! Aveți grijă ca…”

20:00

Panica epidemiei de coronavirus te lovește și dacă ești vedetă! Așa că, printre personajele din showbizul nostru monden care au ales să stea acasă în aceste zile în care România este greu încercată de Covid-19 se numără și Misha, fosta soție a lui Connect-R. Misha se află în casă de câteva zile și nu are […] The post Fosta soție a lui Connect-R, închisă în casă din cauza epidemiei de coronavirus. A cerut ajutorul fanilor! appeared first on Cancan.ro.