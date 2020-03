Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 15 martie – extragerea LIVE

00:10

S-a născut în 2005, și, la împlinirea a 14 ani, și-a făcut cadou o nouă medalie de aur, la o competiție națională de lupte greco-romane. Este povestea emoționantă a unui copil din Giurgiu, care, deși nu și-a cunoscut părinții, a depășit orice obstacol pentru a-și împlini visul. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă toate […]