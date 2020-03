Încă o suspiciune de coronavirus, la Buzău

O femeie in vârsta de 37 de ani, revenită din Lombardia, Italia, în data de 5 martie şi izolată la domiciliu, a fost preluată cu ambulanta şi transportată la Spitalul Judeţean Buzau. Femeia are febră, dureri in gât si tuse. Medicii i-au prelevat probe pentru coronavirus pe care le-au trimis la Bucureşti.

