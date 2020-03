Măsurile autorităţilor trebuie să aibă la bază menţinerea de lichidităţi în economie, a locurilor de muncă şi evitarea blocajelor la plată (consultanţi)

13:20

Fostul fotbalist internaţional şi antrenor Ioan Andone s-a născut la 15 martie 1960, în localitatea Şpălnaca, judeţul Alba, potrivit romaniansoccer.ro.Ca poziţie în teren, Ioan Andone a jucat întreaga sa carieră pe postul de fundaş central.A debutat în Divizia A la Corvinul Hunedoara, în anul 1979. Primul său meci pe principala scenă fotbalistică din România a avut loc la 7 martie 1979, în partida efectuată de Corvinul în deplasare la Sportul Studenţesc, meci pierdut de echipa hunedoreană cu scorul de 0 - 2. Foto: (c) CORNEL MOCANU / Arhiva istorică AGERPRESÎn 1983, s-a transferat la echipa Dinamo Bucureşti, cu care a câştigat titlul intern în 1984 şi în 1990 şi Cupa României în 1984, 1986 şi 1990. Este unul dintre jucătorii emblematici ai echipei bucureştene, la care a activat, ca jucător, până în 1990. A îmbrăcat tricoul alb-roşu de 171 de ori şi a înscris pentru Dinamo un număr de 22 de goluri.A participat la cele mai mari performanţe ale lui Dinamo în Europa: semifinalele Cupei Campionilor Europeni din 1984 şi semifinalele Cupei Cupelor, în 1990. Foto: (c) CORNEL MOCANU / Arhiva istorică AGERPRESUltimul său meci jucat la o echipă din România s-a desfăşurat la 9 mai 1990, când Dinamo a jucat în deplasare la FC Braşov. Partida s-a încheiat la egalitate, cu scorul de 2-2.În total, în România a jucat 255 meciuri în Liga 1, înscriind de 35 de ori. În Liga 2 a jucat 21 de meciuri şi a reuşit două goluri.În 1990, s-a transferat la echipa spaniolă Elche CF, pentru care a jucat 34 de meciuri în sezonul 1990-1991 şi a înscris trei goluri. În sezonul 1991-1992 a jucat la echipa olandeză Heerenveen, fiind antrenat de Fritz Korbach. A îmbrăcat tricoul olandezilor pentru 39 de meciuri, reuşind 4 goluri.La echipa naţională de fotbal a României a bifat 55 de prezenţe şi a înscris două goluri. Debutul său sub tricolor a avut loc la 11 noiembrie 1981, în meciul cu Elveţia, încheiat la egalitate, scor 0-0. Cele două reuşite ale sale au fost înregistrate în 1982, contra Suediei, respectiv în 1988, contra RDG.După retragerea ca fotbalist (1993), a antrenat echipe precum Sportul Studenţesc (1993-1994), Universitatea Cluj (1994-1995), Petrolul Ploieşti (1996-1997), Farul Constanţa (1998-1999), FC Braşov (1999-2000) etc. Foto: (c) PAUL BUCIUTA / AGERPRES FOTOPentru Ioan Andone, cele mai multe realizări ca antrenor au fost cu Dinamo Bucureşti, echipă pe care a condus-o spre titlu în sezonul 2003-2004 şi cu care a câştigat Cupa României în sezoanele 2002-2003, 2003-2004 şi 2004-2005. În 2005, a câştigat, cu Dinamo, şi Super Cupa României.În sezonul 2005-2006, din postura de antrenor al echipei cipriote Omonia Nicosia, s-a clasat pe locul doi la finalul campionatului.Şi echipa CFR Cluj i-a adus satisfacţii din postura de antrenor, câştigând două titluri de campion, în sezoanele 2007-2008 şi 2011-2012. În 2007-2008 a câştigat, împreună cu CFR Cluj, şi Cupa României. Foto: (c) MIRCEA ROSCA (C) / AGERPRES FOTOA mai fost antrenor la echipa saudită Al Ettifaq în anii 2008-2009, după care a antrenat, până la 5 noiembrie 2009, echipa de fotbal Al-Ahli Dubai, apoi echipa bulgară ŢSKA Sofia, preluată în 2010. Tot în 2010 a pregătit şi echipele Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, pe aceasta din urmă până în 2011. În 2012 a revenit, între lunile aprilie şi octombrie, la CFR Cluj, contribuind la câştigarea celui de-al treilea titlu de campioană din istoria echipei clujene.S-a mai aflat pe băncile tehnice ale echipelor FC Astana (2013), Al-Ettifaq (2014), Apollon Limassol (2014-2015), Fc Aktobe (2015), iar în sezonul 2016-2017, a revenit la Dinamo.În prezent, este manager al clubului FC Voluntari. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Cerasela Bădiţă)