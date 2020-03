AFAN îi avertizează pe jucătorii stărini care vor să fugă din România: „Există riscul să nu mai primească niciun ban!”

09:10

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări cod galben de vânt puternic, care visează mai două județe din România. COD GALBEN valabil până la ora 11:00 În zona : Județul Constanța: zona de litoral; Județul Tulcea: zona de litoral; Se vor semnala : – intensificări temporare ale vântului, cu rafale de […]