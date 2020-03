Stare de urgență în România. Marcel Vela, ministrul de Interne: “Situația este sub control! Se suspendă…”

09:20

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia formează o familie fericită, admirată de toată lumea. Trăiesc la superlativ povestea de dragoste și se dedică cu totul fetiței lor, Zora. (CITEȘTE ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA A PRIMIT O VESTE CUMPLITĂ. SOȚIA LUI, ALICE CAVALERU, ÎI ESTE ALĂTURI ȘI ÎL AJUTĂ) Recent, cuplul a decis că încă un membru în familia […] The post Încă un membru în familia lui Vladimir Drăghia. “E adoptat!” Fanii l-au felicitat imediat pe artist appeared first on Cancan.ro.