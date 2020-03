Coronavirusul afectează și campionatul din Arabia Saudită! Decizia anunțată de Răzvan Lucescu

Pandemia de coronavirus afectează și zona arabă, iar activitatea lui Răzvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, este dată peste cap. Antrenorul român a decis ca jucătorii să ia pauză de la antrenamente, timp de o săptămână. „Având în vedere suspendarea activităților sportive, staff-ul a decis ca jucătorii să ia pauză pentru săptămână”, a anunțat clubul pe Twitter. Due to the suspension of sports events.. ...

