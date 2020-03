Anda Adam, decizie radicală în plină epidemie de coronavirus: ”Mergem înainte, scăpăm noi și de acest virus”

10:20

După ce Bianca Drăgușanu a publicat o fotografie în care apărea desfigurată din cauza bătăilor primite de la Alex Bodi… a apărut și prima reacție a lui Victor Slav. La câteva zile de la divorțul cu scandal, Bianca Drăgușanu a publicat o fotografie în care apărea desfigurată din cauza bătăilor primite de la Alex Bodi. […] The post Prima reacție a lui Victor Slav, după ce Bianca Drăgușanu a fost desfigurată de Alex Bodi: ”Pam, Pam” appeared first on Cancan.ro.