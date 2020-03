GALERIE FOTO Ce cadou! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au răsfățat fiul la majorat

17:40

Pandemia de coronavirus afectează și zona arabă, iar activitatea lui Răzvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, este dată peste cap. Antrenorul român a decis ca jucătorii să ia pauză de la antrenamente, timp de o săptămână. „Având în vedere suspendarea activităților sportive, staff-ul a decis ca jucătorii să ia pauză pentru săptămână”, a anunțat clubul pe Twitter. Due to the suspension of sports events.. ...