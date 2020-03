EXCLUSIV. Hannelore de la Insula Iubirii, speriată de coronavirus. Ce părere are fosta concurentă de la Antena 1, despre epidemia din România: „Cumpără unii…”

11:00

Coronavirusul a lovit grav cu doar câteva zile înainte de prima sărbătoare majoră a anului. Vaticanul a anunțat, duminică, faptul că, din cauza pandemiei de Covid-19, toate slujbele pe care Papa Francisc le va ține de Pași vor avea loc fără public. (NU RATA: CELE 10 LUCRURI CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN SCENARIUL III AL EPIDEMIEI DE […] The post E oficial! Vaticanul a făcut anunțul așteptat de toți credincioșii. Ce se întâmplă cu toate slujbele pe care Papa Francisc le va ține de Paști appeared first on Cancan.ro.