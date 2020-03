Mesajul Prim-ministrului României, Ludovic Orban

16:10

Declarația de presă susținută de Președintele României, domnul Klaus Iohannis Am finalizat runda de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Având în vedere situația specială, generată de apariția coronavirusului în România, am decis și am făcut aceste consultări sub formă de teleconferință. Am discutat cu toate partidele și cu toate grupurile parlamentare și pot să trag, în acest moment, câteva concluzii. Prima – toate, repet, toate discuțiile au fost foarte bune, foarte constructive....