Se întâmplă chiar de luni, 16 martie. Ce decizie au luat autoritățile în legătură cu criza coronavirusului: ”Pentru a nu spori pericolul de panică în rândul populației…”

11:30

Paula Chirilă și Marius Aciu au divorțat în decembrie 2017, după nu mai puțin de 12 ani de mariaj. Ulterior, artista s-a dedicat creșterii fiicei lor, Carla, dar nu și-a neglijat nici silueta. Iar acum are un corp de invidiat. (VEZI AICI: PAULA CHIRILĂ, PĂȚANIE MEMORABILĂ: ”DOAMNE, MI S-AU VĂZUT CHILOȚII, MI S-AU VĂZUT TOATE […] The post Paula Chirilă a înflorit după divorț! Câte kilograme a reușit să dea jos în doar câteva luni. “Am slăbit făcând mult sport. Am renunțat la…” appeared first on Cancan.ro.