Benzina s-a ieftinit la 4,7 lei pe litru, iar plinul a ajuns să coste sub 200

18:40

LOTO 6 din 49 din 15 martie 2020. Numerele în curând pe antena3.ro Loto 5 din 40 din 15 martie 2020. Numerele în curând pe antena3.ro Joker din 15 martie 2020. Numerele în curând pe antena3.ro LOTO. Duminica, 15 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 12 martie, Loteria Romana a acordat 13.918 castiguri in valoare totala de 658.999,05 lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare d...