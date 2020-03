Orban: Guvernul va folosi capacitatea de exerciţiu deplină pentru a reduce posibilitatea infectării românilor cu COVID-19

17:20

Atacantul Wayne Rooney a criticat autorităţile fotbalului din Anglia pentru că au decis târziu suspendarea meciurilor în contextul pandemiei de coronavirus, el afirmând că jucătorii au fost trataţi ca nişte "cobai", scrie Reuters.Meciurile din Premier League, English Football League, Superliga feminină şi Cupa Angliei au fost suspendate vineri, într-o reuniune de urgenţă convocată după ce Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a fost depistat pozitiv la coronavirus joi."De ce am aşteptat până vineri? De ce a fost nevoie ca Mikel Arteta să se îmbolnăvească pentru ca fotbalul englez să facă ceea ce se cuvenea?", a scris fostul căpitan al lui Manchester United într-un articol pentru The Times."Pentru jucători, staff-uri şi familiile lor a fost o săptămână îngrijorătoare - una în care s-a simţit o lipsă de leadership din partea guvernului şi a FA şi Premier League. După reuniunea de urgenţă, cel puţin a fost luată decizia corectă. Până atunci, aproape aveai impresia că fotbaliştii din Anglia sunt trataţi ca nişte cobai", a estimat atacantul ce evoluează acum la divizionara secundă Derby County.Rooney a spus că nu ar fi iertat niciodată autorităţile dacă el ar fi îmbolnăvit un membru al familiei sale."Celelalte sporturi - tenisul, Formula Unu, rugby-ul, golful, fotbalul din alte ţări - se opreau, iar nouă ni se spunea să continuăm. Cred că mulţi fotbalişti se întrebau 'e ceva legat de bani?' Din fericire, fotbalul a luat până la urmă decizia potrivită. A trebuit să suspendăm sezonul. Dacă viaţa oamenilor e în pericol, asta trebuie să fie pe primul loc", a continuat Rooney.El a propus o reformă a calendarului, după ce fotbalul va fi reluat."Suntem bucuroşi să jucăm până în septembrie dacă sezonul se prelungeşte. E munca noastră. Cât timp ştim că jucăm în siguranţă şi că e un mediu sigur pentru spectatori, vom juca", a scris Rooney."Următoarea Cupă Mondială este în noiembrie şi decembrie 2022, aşa că am putea profita de această situaţie ca să spuneam că vom termina mai târziu sezonul 2019-2020, apoi să ne pregătim pentru 2022 începând următoarele două sezoane iarna", a propus atacantul.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ada Vîlceanu)