În plină pandemie de coronavirus, înmormântare cu lăutari și zeci de oameni la Onești: ”Ne merităm soarta”

Florin Diaconescu, fost solist al Operei Naționale din București și, în același timp, o figură importantă a teatrului liric din România, s-a stins din viață duminică, la vârsta de 77 de ani. Absolvent al Conservatorului din București, tenorul a fost timp de cinci stagiuni solist al teatrelor muzicale din Galați și Constanța. Potrivit Radio România