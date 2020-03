Orban: Ministrul Costache nu avea nicio obligaţie să fie izolat, nu a avut nicio întâlnire cu senatorul Chiţac

21:20

Lideri din ţări din Asia de Sud au discutat duminică despre modalităţile de a coopera pentru a stopa răspândirea noului coronavirus în regiune, India oferindu-se să contribuie la un fond de urgenţă, transmite dpa.Prin videoconferinţă, lideri din cadrul Asociaţiei pentru Cooperare Regională din Asia de Sud (SAARC) au vorbit despre planurile lor în acest sens. Chalking out a plan to combat the COVID-19 Novel Coronavirus with SAARC leaders. https://t.co/l9H0Nidn6a— Narendra Modi (@narendramodi) March 15, 2020 Din SAARC fac parte Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan şi Sri Lanka. Circa o cincime din populaţia lumii trăieşte în aceste ţări.Deşi au fost înregistrate cazuri de infectare, potrivit experţilor, aceste ţări se află deocamdată în primele faze ale pandemiei.Majoritatea infectărilor s-au descoperit la persoane venite din afara acestor ţări sau care au intrat în contact cu turişti, până acum neavând loc contagieri la nivelul comunităţii.Până în prezent, India a raportat cele mai multe cazuri, 107 contagieri confirmate şi două decese. Restul ţărilor au raportat împreună 100 de cazuri şi niciun deces.La videoconferinţă, toţi liderii au subliniat că momentan situaţia este neclară şi că iau măsuri pentru a stopa o eventuală extindere a bolii în interiorul comunităţilor.Ei au căzut de acord ca secretariatul SAARC să înfiinţeze un mecanism de punere în comun a resurselor, know-how-ului, tehnologiei şi bunelor practici.India s-a oferit să contribuie cu 10 milioane de dolari la un fond de urgenţă al SAARC la care să poată avea acces toate ţările din acest grup. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) SAARC /Facebook.com