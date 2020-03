Dosar penal pentru comunicare de informații false în Sălaj. O persoană a scris pe Facebook că noul coronavirus a intrat în județ

14:20

Românii au luat cu asalt supermarket-urile, în ciuda avertismentelor de a nu ieși din casă. Aceștia stau minute bune în șir la cozi infernale așteptând să intre în magazine pentru a-și face cumpărături. Pentru a elimina aglomerația și a proteja clienții și angajații, s-a decis ca în supermarket să intre un număr mic de persoane.