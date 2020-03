Adrian Mutu, apel disperat, în contextul epidemiei de coronavirus. Ce sfaturi le dă „Briliantul” oamenilor

15:00

Coronavirusul blochează România. CFR anunță suspendarea temporară a unor trenuri, în special a celor cu care elevii se deplasau la unitățile de învățământ. O măsura identică va fi luată și în cazul trenurile destinate navetiștilor. ”Ca urmare a deciziilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă coroborate şi cu deciziile administraţiilor feroviare din ţările […] The post E haos! CFR a anunță suspendarea unor trenuri din cauza coronavirusului. Anunțul oficial appeared first on Cancan.ro.