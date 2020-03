Managerul ONRT, Cristian Rudic: Opera vă va întâmpina cu bucuria unui nou început.Acum, vă rog, stăm acasă!

09:00

Primarul metropolei americane New York, Bill de Blasio, a anunţat duminică seara că va semna luni un decret prin care va sista servirea clienţilor în baruri, restaurante şi cafenele, cu excepţia vânzărilor la pachet, transmite AFP. Localurile de noapte, cinematografele, teatrele şi sălile de concert vor fi închise.Măsurile pentru limitarea răspândirii coronavirusului urmează să intre în vigoare marţi la ora 09:00, a precizat primarul celui mai mare oraş american.Primarul anunţase deja ceva mai devreme, duminică, închiderea tuturor şcolilor începând de luni, până la 20 aprilie.Sistemul de educaţie din New York este cel mai mare din Statele Unite, cuprinzând aproape 1800 de şcoli. Preşedintele consiliului municipal, Corey Johnson, şi principalul sindicat al personalului didactic, UFT, au făcut presiuni asupra lui de Blasio să ia măsuri similare celor din Italia sau Franţa, după ce districtele şcolare din Los Angeles, Seattle şi Washington, unde învaţă milioane de elevi, au închis şcolile înaintea New Yorkului. Primarul a insistat până la un anumit punct, avertizând că închiderea şcolilor va avea efecte în cascadă, mai grave decât transmiterea coronavirusului de către elevi.