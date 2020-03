Mihalcea le-a făcut program special „câinilor”: „Fac mișcare doar prin casă!”

18:10

Formează un cuplu de mai multă vreme și sunt părinții fericiți, dar Keo și Misty nu au ajuns, încă, în fața ofițerului de Stare Civilă. Cei care îi admiră și îi urmăresc s-au întrebat de multe ori când vor face pasul cel mare, dar Keo – la Antena Stars – a oferit un răspuns tranșant. […] The post Keo, mesaj tranșant despre căsătoria cu Misty: ”E de 100 de ori mai puternic decât o hârtie” appeared first on Cancan.ro.