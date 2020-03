Coronavirus - Mai multe ţări din America Latină şi-au închis frontierele

10:30

România a înregistrat în luna ianuarie 2020 un spor negativ, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 7.381 persoane, comparativ cu decembrie 2019, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni.În luna ianuarie 2020, s-a înregistrat naşterea a 15.971 copii, cu 1.012 mai mulţi decât în luna decembrie 2019. Numărul deceselor consemnate în ianuarie 2020 a fost de 23.352, cu 731 mai puţine decât în decembrie 2019.În ceea ce priveşte numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna ianuarie 2020, acesta a fost de 91 de copii, în scădere cu trei comparativ cu luna decembrie 2019.În ianuarie 2020, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.356 de căsătorii, cu 2.545 mai puţine decât în luna precedentă, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 836, cu 1.519 mai puţine.Raportat la ianuarie 2019, în luna ianuarie 2020 numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 998, iar numărul persoanelor care au decedat a fost în scădere cu 3.484.Sporul natural a fost negativ atât în luna ianuarie 2020 (-7.381 persoane), cât şi în luna ianuarie 2019 (9.867 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 13 mai mic în luna ianuarie 2020, raportat la ianuarie 2019.De asemenea, numărul căsătoriilor a fost, în luna ianuarie 2020, cu 914 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 60 divorţuri mai puţine în luna ianuarie 2020, decât în luna ianuarie 2019."Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în perioada de referinţă", precizează INS. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)