Brazilienii spun „stop joc” din cauza pandemiei de COVID-19!

În contextul evoluției la nivel global a infecției cu COVID-19 și a demersurilor întreprinse de alte state în vederea gestionării și prevenirii răspândirii acesteia, Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetățenilor români care se află ca turiști în străinătate să depună demersuri pentru scurtarea șederii și revenirea în țară în cel mai scurt timp. Având în […]