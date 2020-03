Dezvăluiri cutremurătoare! Medic din Iași, pus să ajute o gravidă care a intrat în contact cu o persoană venită din Italia: Nu avem echipament de rotecție. Nu e normal

23:10

Potrivit unui cominicat transmis de IJP Sălaj, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru comunicare de informații false după ce o "persoană fizică" a scris pe contul de socializare că noul coronavirus ar fi intrat în județ. O astfel de informație falsă este de natură a provoca panică în rândurile populației, iar iresponsabilitatea autorului mesajului