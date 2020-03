O PERSONALITATE PE ZI: Savantul Louis Pasteur, fondatorul microbiologiei

12:00

Bucureşti Mall - Vitan şi Plaza România aplică măsuri de prevenţie şi îşi ajustează programul de funcţionare, în vederea limitării răspândirii virusului COVID-19, astfel că magazinele, restaurantele şi cafenelele vor fi deschise între orele 12:00 şi 20:00, iar evenimentele din martie şi aprilie au fost anulate, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES."În ambele mall-uri au fost instalate mesaje de prevenire, dar şi de informare în mediile digitale şi print pentru ca fiecare dintre cei care vizitează centrele comerciale să fie informat corect şi complet asupra măsurilor de prevenţie a răspândirii virusului. Cât despre curăţenie şi dezinfecţie, frecvenţa acestor servicii a fost sporită pe toată durata zilei, folosind substanţe adecvate. În plus, s-a decis instalarea dispensatoarelor cu dezinfectant pentru mâini în zonele cele mai circulate din cele două mall-uri", se menţionează în comunicat.Potrivit sursei citate, în galeria Bucureşti Mall - Vitan, supermarketul Mega Image are un program cuprins între orele 8:00 şi 22:00, farmacia Sensiblu de la 10:00 la 22:00, DM funcţionează între 10:00 şi 22:00, iar Hollywood Multiplex între orele 15:00 - 23:00.Totodată, World Class va fi deschis de luni până vineri de la 8:00 la 21:00, iar sâmbătă şi duminică de la 8:00 la 16:00.Game World are un program normal de funcţionare.Totodată, la Plaza România, supermarketul Mega Image are un program cuprins între orele 8:00 şi 22:00, farmacia Sensiblu e deschisă între 10:00 şi 22:00, farmacia Tei, de luni până vineri între 9:00 şi 22:00, iar sâmbătă şi duminică între 10:00 şi 22:00.De asemenea, supermarketul Bebe Tei va fi deschis în intervalul 10:00 - 22:00, DM de luni până sâmbătă, de la 10:00 la 22:00, iar duminică de la 9:00 la 22:00. De asemenea, biroul Paşapoarte este deschis de luni până vineri.Movieplex va fi deschis de la 12:00 la 20:30, World Class de luni până vineri, de la 8:00 la 21:00, iar sâmbătă şi duminică de la 8:00 la 16:00, în timp ce Magic - Sala de Jocuri are program normal.