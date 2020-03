Proprietarul Louis Vuitton va produce dezinfectant pentru mâini și îl va distribui gratuit către 39 de spitale din Paris

09:30

Adrian Mihalcea, noul antrenor al formației Dinamo, are un debut la care nu s-ar fi așteptat niciodată pe banca „alb-roșilor”. Din cauza pandemiei de COVID -19, tehnicianul a suspendat toate antrenamentele și le-a dat un program special elevilor săi pe care aceștia să-l urmeze la domiciulu. „Situația actuală nu este cea mai bună, dar nu […] The post Mihalcea le-a făcut program special „câinilor”: „Fac mișcare doar prin casă!” appeared first on Cancan.ro.