O echipa de cercetători susține că a descoperit tratamentul pentru coronavirus

HOROSCOP. Primul retrograd al anului 2020 a avut loc incepand cu 17 februarie si a fost al lui Mercur, planeta comunicarii, gandirii, tehnologiei, calatoriilor pe distante scurte. Mercur a fost in Pesti din 3 februarie de unde a intrat retrograd, a ajuns in Varsator de unde a iesit din retrograd iar din 16 martie revine direct in Pesti. Mercur sta in Pesti pana pe 11 aprilie.