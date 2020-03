Accident violent în Călăraşi. Medicii s-au chinuit să salveze viaţa victimei, însă, nu au reuşit

10:50

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal din campionatele din Chile, Turcia (liga a doua) și Rusia, cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția din prima zi a săptămânii. Pentru mai multe ponturi și bilete câștigătoare accesează zilnic pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și pronosticuri sportive din România. Pentru primele […] The post Biletul Zilei » 100% fotbal pentru prima zi a săptămânii! appeared first on Cancan.ro.