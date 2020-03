Coronavirus: La Moscova se construieşte un spital pentru eventualitatea înmulţirii cazurilor de COVID-19

15:00

Protejarea cadrelor medicale, aflate în prima linie de luptă împotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autorităţilor sanitare din judeţul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, Andras Nagy Robert.Acesta a menţionat că au fost luate măsuri pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor necesare protejării personalului medical, iar, în paralel, se fac demersuri pentru achiziţionarea de rezerve pentru suplimentarea stocurilor în eventualitatea în care va fi nevoie de ele."Noi, în momentul de faţă, în spital avem undeva pe la 15.000 de măşti de protecţie şi am mai făcut comenzi. (...) Pe partea cealaltă, noi ne-am pregătit pentru o situaţie de urgenţă, în sensul în care avem croitoria proprie şi lucrează acum colegele la halate chirurgicale, care să fie la un moment dat folosite tocmai pentru protecţia personalului, în momentul în care nu o să mai existe combinezoane, pentru că am văzut că în alte state s-a ajuns la această situaţie şi vrem să protejăm personalul nostru. Este cel mai important, pentru că, accentuez din nou, e important ca ei să fie protejaţi, pentru că ei o să ne trateze dacă va fi nevoie. (...) De aceea protecţia personalului nostru este o prioritate. (...) Noi ne-am făcut stocurile de dezinfectanţi, care o să ţină până la un moment dat, deci în timp s-ar putea ca să nu fie suficiente. (...) Dezinfectantele dacă nu se rezolvă printr-o achiziţie centralizată la nivel de ţară atunci va fi o problemă. Îmi pare rău să spun lucrurile astea, dar le spun în cunoştinţă de cauză, nu ca să alarmez populaţia. Eu am zis scenarii ca să ne pregătim, dar sper să găsim raţionament şi că o să fie alta situaţia decât în alte ţări unde sunt probleme", a declarat managerul spitalului, în cadrul unei conferinţe de presă.Acesta a făcut un apel la responsabiliatea cetăţenilor, îndemnându-i să respecte indicaţiile autorităţilor pentru a preveni răspândirea virusului şi aglomerarea unităţilor medicale.Şi managerul Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Covasna, Cristian Cimpoi, a declarat că în momentul de faţă este asigurat echipamentul necesar pentru protejarea personalului de intervenţie."Din punctul de vedere ale echipamentelor avem undeva în jur 80 de costume, de combinezoane din acestea de protecţie, avem măşti sterile şi nesterile, avem dezinfectanţi (...) Suntem în curs de a mai achiziţiona, am înţeles că în una, două zile o să primim şi alţi dezinfectanţi pe care i-am comandat pentru suprafeţe şi pentru mâini. Deocamdată, pot să zic la nivelul nostru, al SAJ Covasna avem cam tot ce ne trebuie şi nu avem nicio problemă care să ne creeze vreun impediment din acest punct de vedere", a declarat Cristian Cimpoi. AGERPRES/(A-autor:Oana Mălina Negrea, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)