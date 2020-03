Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, apel la calm: ”Magazinele alimentare sunt foarte bine aprovizionate. Strângeți provizii pentru maxim o săptămână”

11:20

Brazilienii au urmat exemplul marilor campionate din Europa și au suspendat fotbalul din cauza pandemiei de COVID-19. După ce în primă fază, a persmis ca partidele să se dispute cu porțile închise, brazilienii au decis să ia această măsură drastică pentru a întări lupta împotriva pandemiei de Coronavirus. „Cunoaştem şi ne asumăm responsabilitatea fotbalului în […] The post Brazilienii spun „stop joc” din cauza pandemiei de COVID-19! appeared first on Cancan.ro.