Jucătorii lui Bayern stau acasă, dar nu degeaba » Fitness cu copiii

Sinișa Mihajlovici, antrenorul bolnav de leucemie, care s-a mutat la Roma pentru a nu fi amenințat de COVID-19, are un mesaj emoționant: "E un privilegiu să stau cu familia”.Sinișa Mihajlovici nu ar fi vrut să plece de lângă jucătorii săi de la Bologna, dar spre binele său a acceptat recomandarea medicilor de a se muta în Roma. Antrenorul sârb de 51 de ani, care din iulie se luptă cu o leucemie, are acum un adversar în plus, însă coronavirusul ucigaș nu-l sperie deloc. ...