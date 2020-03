Mesajul dureros al lui Cătălin Scărlătescu, după moartea lui Ramon Chicireanu. Ce gest a făcut celebrul chef

11:30

Un medic din Iași a fost nevoit să ajute o gravidă care a intrat în contact cu o persoană venită din Veneto. Medicul acuză că a fost pus în periol un spital întreg, deoarece în unitatea medicală nu există echipament de protecție. Vezi AICI acuzațiile medicului.