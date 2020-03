DINAMO. Marius Niculae pariază pe Mihalcea și face o paralelă cu criza provocată de coronavirus: „Ai stat izolat, acum ieși afară”

18:10

Raluca Olaru (31 de ani) a jucat împreună cu Andreea Mitu (28 de ani) la Lyon, la începutul lunii, cele două atingând sferturile de finală, apoi lumea tenisului a intrat în vâltoarea suspendării turneelor.„Sunt fericită că am putut să mă întorc acasă de câteva zile și de când am venit stau în casă. Cifrele și evenimentele din ultima săptămână ar trebui să fie un wake-up call pentru noi toți și să realizăm că fiecare dintre noi are o alegere de făcut zilnic. ...