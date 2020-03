Grecul Aristidis Soiledis, moment viral, jonglează cu un sul de hârtie

19:10

Wilfried Zaha (27 de ani), extrema celor de la Crystal Palace, nu poate sta departe de fotbal nici în plină pandemie de coronavirus. Starul curtat în ultimele perioade de transferuri de Arsenal și Chelsea a fost surprins într-un complex sportiv din Beckenham la un meci de 5 vs 5 alături de prieteni, spre uimirea fanilor care se perindau în jurul terenului. Football suspended, most players spending time with family while Zaha is out ere mocking people in 5aside. pic. ...