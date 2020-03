Sanador a luat toate măsurile de precauție împotriva răspândirii coronavirusului! Accesul oamenilor la clinică este nelimitat

12:50

Soţia lui Ramon Chicireanu este îngenuncheată de durere… Ea a sperat până în ultima clipă că tatăl copiilor săi va câştiga războiul cumplit purtat cu o boală mortală. Roxana Chicireanu a primit mesaje sfâşietoare după ce s-a aflat că soţul ei a încetat din viaţă. Citeşte şi: Ramon Chicireanu a murit la 37 de ani. Cu […] The post Ţi se rupe inima! Ce mesaje a primit soţia lui Ramon Chicireanu, după ce acesta a fost răpus de cancer appeared first on Cancan.ro.