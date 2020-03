Coronavirus: Prestigiosul arhitect italian Vittorio Gregotti, care a proiectat stadionul olimpic din Barcelona, a murit de Covid-19

17:10

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu a anunţat, luni, că nu există niciun caz confirmat cu coronavirusul Covid-19 în judeţ, 101 cetăţeni au fost testaţi şi aşteaptă rezultatele, zece pacienţi suspecţi sunt internaţi în spitale, iar tele 209 persoane sunt izolate acasă şi 72 se află în carantină."Astăzi, 16 martie a.c., la această oră, în contextul actual privind prevenirea răspândirii Coronavirusului COVID-19, ISU Sibiu face următoarele precizări: la nivelul judeţului Sibiu la această oră, avem (...) 209 persoane aflate în izolare la domiciliu, dintre care 13 persoane au ieşit de sub monitorizare; 72 persoane aflate în carantină, 10 persoane internate (8 adulţi şi 2 copii); 3 persoane externate; 119 recoltări efectuate; 18 rezultate primite toate NEGATIVE; 101 teste în lucru", se menţionează în informarea transmisă de purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Alina Voina.Pe de altă parte, ISU Sibiu are în dotare o singură izoletă pentru tot judeţul şi mai poate transporta cu ea o singură persoană, deoarece mai are un singur rând de filtre de aer, a declarat luni, pentru AGERPRES, şeful ISU, Cosmin Balcu."ISU Sibiu are în dotare o izoletă. Am solicitat şi alte izolete şi filtre", a afirmat Cosmin Balcu.Potrivit sursei citate, în cazul în care nu vor ajunge filtrele de rezervă pentru izoletă în timp util, oamenii care au nevoie să fie transportaţi la spital în condiţii speciale vor fi îmbrăcaţi în combinezoane. AGERRPRES / (AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Lăzăroiu)