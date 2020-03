Vulpița îi cere Mirelei Vaida scuze, după ce prezentatoarea de la Acces Direct a dat-o afară din platou: „N-am să mai greșesc”

12:50

Grațiela Duban și Ghiță Balmuș sunt doi dintre concurenții de la Survivor România și care au ajuns, din nou, în tandrețuri. Cei doi au mers în pădure și au ajuns la concluzia că sunt foarte fericiți că au rămas împreună, în echipa Faimoșilor. VEZI AICI: Andrei Duban o să turbeze! Noi atingeri interzise între Grațiela […]