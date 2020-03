MAE salută adoptarea de către CE a liniilor directoare privind managementul frontierelor, în contextul creat de COVID-19

17:40

Vicepreşedintele Ligii Studenţilor din Târgu Mureş (LSTGM), Victor Chisăliţă, a declarat luni, pentru AGERPRES, că studenţii de la Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) Târgu Mureş se oferă voluntari pentru a ajuta în lupta cu coronavirusul COVID-19, însă deocamdată Direcţia de Sănătate Publică nu le-a cerut ajutorul."Nu am primit o cerere explicită, am fost la DSP, am discutat despre acţiunile pe care le avem în cadrul Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România, în schimb nu am primit o cerere de ajutor. La nivelul FASMR avem un mesaj şi un scop unitar din partea tuturor centrelor universitare în care se studiază medicina. În momentul de faţă, dat fiind faptul că majoritatea studenţilor sunt plecaţi din centrul universitar, doar cei care au domiciliul în judeţul Mureş sau în apropiere pot să ajute efectiv, asta însemnând cam 300-400 de studenţi. Ca o părere personală, probabil nu ni s-a cerut sprijinul întrucât nu am avea dreptul să facem această chestiune, fiindcă suntem studenţi şi nu avem experienţa necesară. Dar în schimb, dacă se ajunge la un nivel atât de ridicat astfel încât să fim chemaţi şi noi, ca studenţi, vom spune da, pentru că trebuie să ajutăm lumea", a declarat Victor Chisăliţă.Reprezentantul LSTGM a mai afirmat că direcţiile de sănătate publică din Bucureşti şi Cluj au apelat deja la ajutorul studenţilor voluntari. AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)