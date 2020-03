Medic din Iași, mesaj tranșant pentru românii care nu respectă regulile impuse de autorități: „Vă înghesuiți toți ca niște idioți”

13:50

Un bărbat din municipiul Motru s-a prezentat, pe 13 martie, la sediul poliției și a declarat că a găsit o sumă importantă de bani, pe o stradă, din localitate. VEZI AICI: Mai există şi oameni cinstiţi! A dus la Poliţia din Constanţa 20.000 de lei găsiţi pe stradă Bărbatul a predat banii polițiștilor, care au […]