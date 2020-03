Cum i s-a schimbat viața Andreei Ibacka de când a devenit mămică! Fetița ei nu adoarme până când Cabral nu ajunge acasă

14:10

Echinocţiul de primăvară 2020 pică în data de 20 martie şi începe la ora 5:50 (ora României). Este momentul în care începe primăvara astronomică şi momentul în care noaptea şi ziua sunt egale. Ce înseamnă echinocţiul de primăvară în astronomie Ecjinocţiul de primăvară este, totodată, momentul când Terra e cel mai aproape de Soare, iar […]