Familia lui Ramon Chicireanu, apel disperat pentru repatrierea trupului neînsuflețit: „Din cauza epidemiei de coronavirus, procedurile sunt aproape imposibile”

14:40

Tragedie fără margini într-o familie din oraşul Balş, unde s-a dat alarma după ce a izbucnit un incendiu devastator. Din păcate, un copil de 10 ani a pierit în flăcările care au mistuit întreaga locuinţă. Tatăl minorului s-a ales cu răni grave şi a fost preluat de un echipaj SMURD, care l-a transportat la spital. […] The post Tragedie într-o familie din Balş. Un copil de 10 ani a ars de viu, după ce casa în care era a fost cuprinsă de flăcări appeared first on Cancan.ro.