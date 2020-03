Gigi Becali a cumpărat un camion (la propriu) de produse și… le-a donat la ”Matei Balș”: ”Mi-au trimis o listă lungă fiindcă nu aveau nimic în spital!”

16:10

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a vorbit, la GÂNDUL LIVE, despre „psihoza" care i-a cuprins pe români, în spectrul crizei coronavirusului, deoarece aceștia dau buzna și golesc rafturile supermarketurilor. Edilul îi asigură pe cetățeni că există stocuri și nu au de ce să formeze cozi la magazine.(CITEȘTE ȘI: AVERTISMENTUL CERCETĂTORILOR: IBUPROFENUL AGRAVEAZĂ INFECȚIA CU NOUL […]