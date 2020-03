Patronul unui magazin din Timișoara, terorizat de hoți: ”Sunt disperat! Am filmări și Poliția nu reacționează!”

16:30

În urmă cu un an, Andreea Esca a făcut, la Știrile Pro TV, un anunț cumplit. Prezentatoarea le-a mărturisit telespectatorilor că ne va lovi un nou tip de gripă, iar toate țările ar trebui să țină cont de anumite măsuri de urgență pe care să le pună în aplicare. Se știa sau nu de pandemia […]