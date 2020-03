100 de măsuri urgente pentru starea economiei în contextul COVID-19

01:00

Majoritatea pietelor internationale de capital au incheiat primele doua luni ale acestui an cu scaderi de aproape zece procente, ceea ce a marcat intrarea intr-o zona de corectie comparativ cu maximele atinse anterior. De la inceput anului si pana la finalul lunii februarie, in Europa, indicele german DAX a inregistrat o scadere de 10,2%, indicele pietei franceze CAC 40 a coborat cu 11,2%, in timp ce in Marea Britanie indicele FTSE 100 s-a depreciat cu 12,7%. In Statele Unite, Dow Jones a scazut cu 11%, iar S&P 500 cu 8,6% tot in primele doua luni ale acestui an. Piata de capital romaneasca nu a fost ocolita de turbulente si a inregistrat si ea un recul de 8,6% in primele doua luni, dupa ce indicele BET a atins maximul ultimilor 12 ani, iar indicele BET-TR ajunsese la noi maxime istorice. „Bursa de Valori Bucuresti, la fel ca toate bursele moderne, are implementate sisteme care pot face fata volatilitatii excesive si care pot fi activate in conditii extreme de stres pentru piata. Pana in acest moment, piata de capital din Romania a dat dovada de rezilienta intr-un context international marcat de incertitudini sporite si de volatilitate accentuata, iar investitorii au posibilitatea sa decida cum sa actioneze sau sa reactioneze in deplin acord cu strategia lor investitionala,” a declarat Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea medie zilnica de tranzactionare a fost de 9,6 milioane de euro dupa primele doua luni ale acestui an, in timp ce valoarea totala de tranzactionare pe toate tipurile de instrumente financiare a depasit 400 de milioane de euro in acelasi interval de timp. „Cred ca unul dintre lucrurile fundamentale pe care investitorii romani ar trebui sa le ia in calcul atunci cand investesc in instrumentele financiare emise de companiile romanesti listate la BVB este sa aiba perspectiva nu de cumparatori ocazionali de actiuni sau de obligatiuni, ci de investitori in economia Romaniei. In acel moment, aceasta abordare investitionala, impreuna cu un orizont de asteptare rezonabil, poate returna mai multe rezultate pozitive decat tranzactiile realizate pe baza emotionala,” a mai spus Adrian Tanase, CEO al BVB. La finalul lunii februarie, valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB era de circa 100 miliarde lei, echivalentul a 20,6 miliarde euro. Post-ul Primele doua luni ale acestui an au trimis principalele piete internationale in teritorii negative apare prima dată în www.trb.ro - Evita riscul in business!.