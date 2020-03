Mihai Teodor, PPU-sl: Mi-aș fi dorit ca președintele și Guvernul să vină cu măsuri ferme și clare

01:10

HOROSCOP 17 MARTIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 17 MARTIE 2020; Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta, singura sa treaba in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani.