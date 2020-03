Cum se protejează un șofer de autobuz de coronavirus, într-o oraș fără niciun caz. FOTO

19:50

Francisco Gento este singurul fotbalist din istorie care a cucerit şase Cupe ale Campionilor Europeni şi totodată deţine şi recordul de finale europene disputate, nouă la număr (opt de Cupa Campionilor şi una de Cupa Cupelor), dar şi de titluri câştigate în Primera Division, 12, toate cu Real Madrid. Născut pe 21 octombrie 1933 la […] The post Paco Gento, cel mai galonat fotbalist european din istorie appeared first on Cancan.ro.